L'Ue si culla nell'illusione del business as usual in medio oriente

Bruxelles. Sabato l’Unione europea ha condannato “nei termini più duri possibili” l’aggressione terroristica di Hamas e ha riconosciuto “il diritto a difendersi” di Israele. Ieri la Commissione europea ha congelato gli aiuti allo sviluppo destinati ai territori palestinesi perché “non può esserci business as usual” di fronte alla “portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo”. L’Alto rappresentante, Josep Borrell, ha convocato per oggi una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dei ventisette in videoconferenza per discutere della situazione in Israele e nella regione. Ma quanto tempo servirà all’Ue per passare dalle dichiarazioni di solidarietà e sostegno agli appelli a Israele a esercitare moderazione, evitare l’escalation e rilanciare i negoziati di pace? Quanto prima che l’Ue denunci la risposta sproporzionata contro Hamas o violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dell’esercito israeliano? “Poche settimane, forse giorni”, dice al Foglio un diplomatico europeo: “In passato è sempre stato così”. Già domenica Borrell e altri leader europei hanno iniziato a evocare la necessità di “fermare la violenza”, “cessare tutte le ostilità” e “evitare l’escalation”. Come se il 7 ottobre 2023 fosse uno dei tanti attacchi terroristici che hanno costellato gli ultimi decenni della storia di Israele e non un evento sistemico al pari della guerra dello Yom Kippur del 1973 o della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

