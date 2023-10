“Gli occidentali che pensano ad Hamas come ai resistenti sono folli”. Parla Ben Dror Yemini

“Il governo ha fallito, l’esercito ha fallito, l’intelligence ha fallito, Israele è stato sorpreso come l’11 settembre, Pearl Harbour, è un giorno nero”. Così al Foglio Ben Dror Yemini, editorialista di punta del principale quotidiano israeliano, Yedioth Ahronoth. “L’America sembrava debole dopo Pearl Harbour, ma per poco. Israele è forte e risponderà”. Yemini è atterrito dall’odio che circola in occidente per Israele. “L’occidente e gli europei non capiscono che Hamas è parte della Jihad globale, non capiscono la loro ideologia, Hamas non è un movimento di resistenza contro Israele, Hamas vuole l’annichilimento di ebrei e cristiani. Vogliono conquistare Roma e l’Andalusia, non c’è differenza con l’Isis. Sabato hanno massacrato civili per le strade d’Israele. Non possiamo ignorarlo. Hamas non combatte l’occupazione, ma l’esistenza dell’occidente, l’idea stessa di occidente, di libertà. Uccidono le proprie persone se non obbediscono. Uccidono i gay. Sono parte della Jihad globale. Ma i progressisti, giornalisti e studiosi, ignorano tutto questo. I miei genitori sono fuggiti dalla persecuzione islamica nello Yemen. Di quale colonialismo parlano? Il colonialismo di persone fuggite dai pogrom? Si sono fatti il lavaggio del cervello, pensano che Israele è uno stato di apartheid e che Hamas difende i palestinesi. No, cari amici occidentali. Il giorno dopo che Israele ha lasciato Gaza, hanno costruito fabbriche e scuole? No, i soldi sono andati tutti nella guerra. Nessuno indaga la loro industria della morte che fa parte dei Fratelli Musulmani”.

