La guerra contro Israele e contro l'Ucraina sono un unico fronte con Iran e Russia sempre alleate

Il nemico deve essere odiato e l’odio può essere insegnato. L’Iran ha insegnato l’odio contro Israele e ha trovato i suoi alleati, li ha armati, li ha fomentati a tal punto da convincerli ad andare anche oltre le differenze religiose per colpire tutti insieme l’unico nemico percepito. La regia iraniana si è mossa a passi piccoli, ha coordinato le azioni di Hezbollah, il gruppo che arma da anni e che agisce in Libano, e ha recuperato anche i terroristi di Hamas. Ogni gruppo è parte della guerra che l’Iran ha dichiarato contro Israele, un disegno lungo, che gli Accordi di Abramo siglati tra Gerusalemme e alcuni paesi arabi hanno cercato di cambiare nel nome di una convivenza ormai di fatto, anche se non amata, che fa bene a tutto il medio oriente. L’Iran no, non è interessato alla normalizzazione o alla convivenza, ha cucito insieme i gruppi terroristici e ha sfruttato l’altra guerra, quella in Ucraina, per aumentare il suo potenziale e formare nuove alleanze. Teheran è finora l’alleato che ha dato di più militarmente alla Russia, l’ha fornita di droni Shahed che regolarmente attaccano le città ucraine, ha promesso missili, in cambio ha accolto aerei russi e istruttori di Mosca. Israele, all’inizio della guerra, era stato invocato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky come possibile mediatore. Da allora Gerusalemme ha cambiato tre primi ministri, prima Naftali Bennett, che non ha mai condannato in modo esplicito l’invasione russa, poi Yair Lapid che invece ha fatto di più, ha parlato apertamente contro il Cremlino, ma non ha fornito aiuti se non umanitari. Lo stesso ha fatto Benjamin Netanyahu, che ha riconfermato il sostegno, la condanna dell’invasione, ma ha ribadito che Israele non potrà fornire a Kyiv le sue armi, neppure il grande e portentoso sistema di difesa antiaerea Iron Dome, ne ha bisogno – e gli eventi di questi giorni lo testimoniano – e non può permettersi che una sola arma israeliana finisca nelle mani degli iraniani.

