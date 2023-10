L'Iran accerchia Israele da tre parti

“Entro il 2022, Israele sarà distrutto”, declamava otto anni fa Hassan Azghadi del Consiglio supremo iraniano per la Rivoluzione, il braccio destro di Ali Khamenei. Anche uno dei capi di Hamas, Fathi Hamad, disse che i palestinesi avrebbero liberato la Palestina “entro il 2022”. Le profezie islamiste sono scritte sull’acqua, ma il fatto che ci credano dovrebbe essere preso sul serio. Era dal 1973 che Israele non dichiarava lo stato di guerra. Sabato il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, festeggiava facendosi riprendere in preghiera verso la Mecca in una camera di hotel e davanti a un 55 pollici a Doha, in Qatar. Da Gaza, Mohammed Deif guidava il blitz jihadista. In sedia a rotelle, comandante militare di Hamas sul cui nome dal 1994 c’è una bomba israeliana, Deif ha vissuto più a lungo di qualsiasi altro leader di Hamas: è a capo degli “scissionisti”, l’ala oltranzista di Hamas legata all’Iran contrapposta a quella legata ai Fratelli musulmani e al Qatar.

