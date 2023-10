Israele si sta preparando all'attacco via terra a Gaza

Le forze armate israeliane continuano a bombardare Gaza. Catturati 80 terroristi palestinesi in Israele. L'Iran nega il coinvolgimento negli attentati di sabato

L'esercito israeliano sta radunando truppe e tank lungo il confine con la Striscia di Gaza. L'opreazione via terra potrebbe essere vicina. Intanto è proseguito nella notte i bombardamenti di artiglieria verso la Striscia, mentre con le prime luci del mattino sono ripresi anche gli attacchi aerei.

Le forze di difesa israeliane, dopo aver tenuto un briefing mattutino, hanno confermato di aver attaccato e colpito più di 500 obiettivi militari di Hamas. Hanno inoltre aggiunto che circa 80 terroristi sono stati trovati in Israele durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo il confine con Gaza.

I vertici delle Forze di difesa israeliane hanno iniziato a paragonare l'attacco jihadista di sabato a quello terroristico alle Torri gemelle a New York del 2001. "Questo è il nostro 11 settembre", ha detto il portavoce, il maggiore Nir Dinar. Stesso concetto utilizzato anche dal tenente colonnello Jonathan Conricus: "Questo potrebbe essere l'11 settembre e Pearl Harbor racchiusi in uno solo", ha detto. "È di gran lunga il giorno peggiore della storia israeliana. Mai prima d'ora così tanti israeliani sono stati uccisi da una sola cosa, per non parlare dell'attività nemica, nello stesso giorno".

Le vittime accertate sono oltre 700 in Israele - 260 di queste sono ragazzi che stavano ballando in un festival musicale nel deserto del Negev -, 413 nei territori palestinesi.

L'America guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo in Israele. Secondo la BBC, dagli Stati Uniti stanno arrivando una portaerei da guerra, incrociatori e cacciatorpedinieri, oltre ad assistenza militare extra come le munizioni. Il timore di Washington è quello che il conflitto tra Israele e Hamas possa espandersi in altre zone del medioriente. Due sono i principali pericoli: che il movimento terroristico libanese Hezbollah si unisca alla lotta e, soprattutto, che l'Iran entri in gioco. Ci sono infatti rapporti secondo cui l'Iran avrebbe contribuito a organizzare l'attacco senza precedenti nei territori israeliani, anche se il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti non hanno ancora avuto modo di confermare questi rapporti.

"L'Iran non è stato coinvolto nell'attacco compiuto dai militanti di Hamas nel sud di Israele", ha affermato il portavoce del regime iraniano all'Onu, nonostante Hamas avesse precedentemente affermato che l'assistenza dell'Iran fosse stata fondamentale per portare a termine il suo attacco all'alba durante il fine settimana. Poi, il portavoce all'Onu ha aggiunto "Siamo fermamente a sostegno incondizionato della Palestina; tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta della Palestina, poiché è presa esclusivamente dalla Palestina stessa".