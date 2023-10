Le scelte di Israele di fronte a Gaza sono poche, ma fermarsi non può essere un'opzione

Tel Aviv. “Appena ho capito la gravità della situazione ho indossato la divisa e sono andato al sud”. Il generale Israel Ziv in pensione, ex capo della direzione delle operazioni dell’esercito israeliano, ex comandante della divisione Gaza e capo dei paracadutisti e del corpo di fanteria è ancora sul campo. Dice di essere stato testimone di “qualcosa di orribile”, di “mai visto prima in 35 anni di servizio” e parla di un “massacro a sangue freddo”. Poi, mentre guida la sua auto per le strade bonificate dalle forze di difesa, chiarisce quali opzioni vede per Israele.

