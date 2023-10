In Israele "un attacco criminale". Ci scrive Luigi Sbarra, Cisl

"Un cinico colpo al cuore della democrazia, che punta alla destabilizzazione, con effetti devastanti anche sul dialogo tra popoli. Israele siamo noi", anche il segretario generale della Cisl risponde al nostro appello

Piena adesione della Cisl all’appello del Foglio e ferma, assoluta condanna all’atto terroristico di Hamas. Un attacco criminale, inumano, pianificato per colpire civili inermi, concepito per far strage indiscriminata. Un cinico colpo al cuore della democrazia, che punta alla destabilizzazione, con effetti devastanti anche sul dialogo tra popoli. Israele siamo noi. La Cisl sta con la sua gente e le sue vittime innocenti.

Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl