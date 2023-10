Combattiamo lo stesso male, dice Zelensky a Israele

La stessa essenza del terrore in Ucraina e in Israele. Il gran discorso del presidente ucraino alla Nato

Caro signor presidente dell’Assemblea e cara Mette, primo ministro della Danimarca, signore e signori, viviamo in tempi in cui il male sta cercando di aprire un abisso tra tutti noi e il nostro desiderio di pace – il nostro desiderio comune! Questo abisso cresce ogni giorno. E si approfondisce con il terrore. E più sangue e dolore ci sono in diverse parti del mondo, più i paesi sono destabilizzati dal male, più le nazioni subiscono perdite, più le persone si trovano nel mezzo della marea crescente di nuove migrazioni e altre crisi, più sarà difficile mantenere l’ordine internazionale – un ordine fondato sulle regole. L’unica cosa che può garantire pace e serenità a tutte le nazioni sono le regole, il diritto internazionale.