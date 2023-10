Ci voleva Zelensky a salvare il vertice della Cpe a Granada

Ci è voluto Volodymyr Zelensky in persona per ridare un po’ di senso al vertice della Comunità politica europea che si è tenuto ieri a Granada. Forum informale di leader dell’Unione europea e dei paesi extra-Ue, nata sulla scia della guerra della Russia contro l’Ucraina per discutere delle sfide geopolitiche del continente, la Comunità politica europea si è già persa nello status quo ante il conflitto ucraino. Di fronte ai “tornado politici” in America, “l’Europa deve essere forte” e “non abbassare le vele in attesa della fine della tempesta”, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Gli europei non possono permettersi il lusso della stanchezza, o di abbandonare l’Ucraina a un conflitto congelato. Ne va della sicurezza di tutti. Perché nel 2028 l’Europa rischia un altro “momento critico” con la Russia pronta ad attaccare altri obiettivi.

