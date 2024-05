È morto il "Roi Lire" Bernard Pivot, il libraio preferito dei francesi

Parigi. L’ultima apparizione pubblica di Milan Kundera, nel 1984, per parlare de “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, fu nel suo salotto letterario. Che non era un salotto come gli altri, era “Apostrophes”, l’appuntamento imprescindibile del venerdì sera su Antenne 2, il programma che ha fatto leggere milioni di francesi, avvicinandoli ai grandi della République des lettres. Oggi, a 89 anni, è morto Bernard Pivot, il “Roi lire” del mondo intellettuale parigino, come ha scritto il Monde, il “grattatore di teste”, come si definiva lui stesso, curioso di professione e causeur garbato che amava le idee, i libri e la bella scrittura, tanto da aver lanciato nel 1984 il Championnat de France d’orthographe. Pivot è stato il libraio preferito dei francesi, ha portato la grande letteratura sul piccolo schermo, l’ha resa speziata e saporita, accessibile a tutti i palati, ha riunito il “Tout Paris” e i francesi dei terroirs, ha avvicinato i giganti delle belles lettres alla Francia profonda, e lo ha fatto sempre con entusiasmo, leggerezza.



