Israele riprende il controllo del confine con Gaza. Biden e Meloni: "Sosteniamo la difesa israeliana"

Nella notte colpiti oltre 200 obiettivi a Gaza, affermano le Forze di difesa israeliane. Ieri sera il vertice a 5 con il presidente degli Stati uniti, la premier italiana e i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania: "Fermo sostegno allo Stato di Israele e condanna inequivocabile di Hamas". Duecento italiani rientrano con aerei militari

Israele si prepara a entrare a Gaza. Il suo esercito israeliano ha ripreso il pieno controllo del confine con la Striscia di Gaza, dopo l’assalto terroristico di sabato da parte di Hamas. "Nell’ultimo giorno non un solo terrorista è entrato attraverso la barriera", fa sapere il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari. Nella notte l'esercito di Gerusalemme ha colpito, con attacchi aerei, oltre 200 obiettivi a Gaza. Tra questi un deposito di armi in una moschea, un appartamento utilizzato dai terroristi altre installazioni militari, afferma Israele. Ieri Hamas ha minacciato di uccidere gli ostaggi israeliani per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili senza preavviso.

Da sabato, le vittime israeliane sarebbero oltre 900, mentre le autorità palestinesi stimano in circa 700 il numero dei morti in seguito ai raid aerei di Israele.

Sul fronte internazionale, ieri sera si è tenuto il vertice a 5 tra Stati Uniti, Italia, Francia, Gran Bretagna e Francia. "Esprimiamo il nostro fermo e unito sostegno allo Stato di Israele e la nostra condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo", si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca. "I nostri paesi sosterranno Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità".

9.35 - Sirene nel sud di Israele. Nuovo raid da Gaza



Le sirene antiaeree stanno suonando di nuovo in diverse città nel sud di Israele, secondo quanto afferma l'esercito israeliano. Riprendono i lanci di razzi dalla Striscia di Gaza, da parte di Hamas.

9.15 - 180mila sfollati nella Striscia di Gaza, dicono le Nazioni unite

Secondo le Nazioni unite sarebbero 180mila gli sfollati nella Striscia di Gaza. "Si prevede un ulteriore aumento".



Latest SitRep on situation in the#GazaStrip



Mass displacement escalated in past 24 hours across the Gaza Strip, reaching 180,000 people - expected to increase further.



137,500 people sheltering in 83 @UNRWA schools, bread distributed with @WFP

8.50- Israele consiglia ai palestinesi di lasciare Gaza

L’esercito israeliano ha consigliato ai palestinesi in fuga dai raid aerei sulla Striscia di Gaza di andare verso l'Egitto, che confina con l’enclave palestinese. "Il valico di Rafah (al confine tra Gaza e l’Egitto) è ancora aperto", ha detto in un briefing il portavoce militare israeliano, il tenente colonnello Richard Hecht. "A chiunque possa farlo, consiglierei di uscire."

Poco dopo, tuttavia, come riporta la Bbc, le Forze di difesa israeliane hanno affermato che il confine con l'Egitto è chiuso.

8.40 - Israele valuta la formazione di un governo di unità nazionale

I leader delle forze politiche israeliane dovrebbero riunirsi oggi per valutare la formazione di governo di unità nazionale.



8.30 - Trovati i corpi di 1500 terroristi di Hamas in Israele

L'esercito israeliano afferma che i corpi di 1.500 militanti di Hamas sono stati ritrovati in Israele e nella Striscia di Gaza. Nel frattempo, cominicano ancora le forze di difesa, l'evacuazione di tutte le comunità israeliane vicine alla Striscia di Gaza è stata quasi completata.

8.00 - Circa 200 italiani stanno rientrando da Israele

Circa 200 italiani stanno rientrando da su due aerei militari. I voli attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa arriveranno a Pratica di Mare. Orgoglioso del gioco di squadra che ha coinvolto l'ambasciata italiana in Israele, il Consolato a Gerusalemme, l'UdC e i militari. La Farnesina fa sapere inoltre che altri due voli saranno organizzati oggi per consentire il rimpatrio da Israele di altri connazionali

7.30 "Sosteniamo la difesa di Israele". La nota della Casa Bianca dopo il vertice a 5

"Esprimiamo il nostro fermo e unito sostegno allo Stato di Israele e la nostra condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo". E’ quanto riporta la nota della Casa Bianca dopo la telefonata del presidente Usa, Joe Biden, con i leader di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

"Chiariamo chiaramente che le azioni terroristiche di Hamas non hanno alcuna giustificazione, alcuna legittimità e devono essere universalmente condannate - si legge ancora nella dichiarazione congiunta dei cinque leader- Non c'è mai alcuna giustificazione per il terrorismo. Negli ultimi giorni, il mondo ha assistito con orrore al massacro delle famiglie nelle loro case da parte dei terroristi di Hamas, all’uccisione di oltre 200 giovani che si godevano un festival musicale e al rapimento di donne anziane, bambini e intere famiglie, che ora sono tenuti in ostaggio".

"I nostri paesi sosterranno Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità. Sottolineiamo inoltre che questo non è il momento in cui nessuna parte ostile a Israele possa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio. Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo pari misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione: Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non altro terrore e spargimenti di sangue. Nei prossimi giorni rimarremo uniti e coordinati, insieme come alleati e come amici comuni di Israele, per garantire che Israele sia in grado di difendersi e, in definitiva, per creare le condizioni per una regione del medio oriente pacifica e integrata".