Così Israele ora vuole evitare che la guerra si allarghi 

Tel Aviv, dalla nostra inviata. Ogni israeliano conosce il video in cui gli ululati festosi dei miliziani di Hamas si sovrappongono alle immagini di una stanza dove sono sdraiate tutte le generazioni di una famiglia con il pavimento allagato da due dita di sangue, che sgorga dalle loro teste. Oppure quello in cui viene portata in parata una trentenne nuda e apparentemente morta, rapita mentre stava ballando a un rave tra i kibbutz. Israele vuole fare sparire Hamas – a cui per esempio non è mai andata giù l’ipotesi dei due stati perché implica l’esistenza di Israele e di ebrei vivi che ci abitano dentro. La rappresaglia su Gaza è in corso e fa centinaia di vittime. Ma la strategia complessiva viene calibrata anche su una paura: che la guerra si allarghi.

