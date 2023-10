Il confine di Gaza, la conta dei morti (più di 900) e la mediazione del Qatar per gli ostaggi

State sdraiate e tenetevi la mano, ha detto Uri alle sue due figlie prima che il rumore degli spari e un urlo in arabo interrompessero la telefonata. Le due bambine sono state prese in ostaggio da Hamas sabato, nell’assalto furioso nel sud di Israele: come tutti gli altri, più di cento, non si sa dove siano. Gli ostaggi sono stati sparpagliati dentro Gaza, il Jihad islamico dice di averne in custodia una trentina. Forse alcuni sono nei tunnel tra Gaza e Israele, altri sono stati uccisi dal gruppo terroristico e altri verranno uccisi dalle forze di Israele, Hamas dice che è già successo con quattro di loro: non si sa se sia vero, ma i terroristi vogliono far sì che tutti credano che il governo israeliano ammazza i suoi cittadini pur di vendicarsi. Ieri le forze israeliane hanno liberato una signora anziana e il suo badante uccidendo i terroristi che li avevano sequestrati. Il video ha dato un po’ di sollievo ma ha anche convinto Uri e gli altri famigliari degli ostaggi a rinnovare l’appello al governo di Israele: non intervenite a Gaza. Hamas sfrutta questa pressione e dice: per ogni attacco contro di noi, uccidiamo un ostaggio.

