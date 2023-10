Israele è in ostaggio del vicino

Ogni israeliano oggi ha un amico, parente, conoscente che non risponde al telefono. Forse è in salvo nascosto da qualche parte, forse è barricato in casa e non vuole dare segnali di vita, forse è ostaggio di Hamas, forse è morto. Numeri ufficiali non ci sono, i media israeliani parlano di settecento morti e il governo dice “più di cento ostaggi”: sono stime, crescono ogni ora. La furia dell’invasione di Israele da parte dei terroristi di Hamas si sente nelle voci incredule che raccontano l’inimmaginabile: siamo chiusi in casa, chissà quando ne usciremo. Questa incertezza è quel che rende il 7 ottobre 2023 un giorno unico nella storia di Israele, senza un paragone nel suo passato ma pure diverso rispetto a Pearl Harbor o all’11 settembre: gli israeliani non hanno un oceano di distanza dai loro nemici, ci vivono accanto, e il vicino di casa che vuole ammazzarti ora è dentro casa tua. Ha suonato ai citofoni per uccidere e rapire, ha divelto i tuoi cancelli, bruciato le tue auto, sparato e sparato e sparato. Quando la riapri, la porta di casa, dopo una cosa così?

