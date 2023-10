Difendere Israele significa anche oggi difendere noi stessi

Non bisogna essere timidi quando si parla di Israele. E non bisogna esserlo soprattutto in queste ore durante le quali i nemici di Israele stanno assaporando nuovamente l’idea di provare a fare quello che promettono di fare da anni i terroristi che assediano l’unica democrazia del medio oriente. In cinque parole: spazzarla via dalla carta geografica. Non bisogna essere timidi quando si parla di Israele. E bisogna abituarsi a non perdere l’abitudine di dire le cose come stanno. Chi ama Israele ama la libertà. Chi ama Israele ama la democrazia. Chi ama Israele è portato a combattere i totalitarismi di ogni genere. Chi combatte i totalitarismi combatte i nemici di Israele. E lo fa sempre. Lo fa quando un gruppo terroristico islamista (terroristico, non radicale) lancia missili su Israele. Lo fa quando gruppi terroristici si fanno saltare in aria nelle strade delle città di Israele. Ma la fa anche quando gli ebrei sono costretti a scappare dalle loro case in Europa. E lo fa anche quando l’occidente sonnambulo, a colpi di boicottaggi europei, a colpi di mozioni dell’Onu, socchiude gli occhi di fronte a tutte le iniziative che puntano a legittimare le azioni contro Israele dei nazisti islamisti.

