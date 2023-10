Israele sotto attacco complici le vergogne dell'occidente

Eravamo impegnati nel boicottaggio e nell’appello alla rivolta contro il governo Netanyahu. Abbiamo lasciato l’Afghanistan ai talebani. Non abbiamo costruito una vera difesa dello spazio sacro di Israele in mezzo ai suoi nemici irriducibili. Ecco il risultato

Israele sotto attacco. Missili da Gaza a raffica. Proclami della Jihad islamica e di Hamas. Infiltrazioni massicce e presa di ostaggi. Morti e distruzioni. Contromobilitazione e guerra aerea. Cancellate le manifestazioni contro il governo per la riforma della giustizia. I riservisti pronti al combattimento dopo i mugugni delle settimane e dei mesi passati. Le notizie di sabato, shabbat, sono un film in progress della vergogna dell’occidente, a cinquant’anni dall’aggressione dello Yom Kippur. Da tempo Netanyahu e il suo governo, che comprende personaggi odiosi della peggiore destra e del fanatismo osservante, sono sotto attacco dell’opinione pubblica internazionale. La solidarietà con Israele non si porta più, non è più di moda. Va alla grande la delegittimazione di uno stato guarnigione, rifugio della democrazia e degli ebrei in una regione devastata dall’odio antisemita e dalla volontà di eliminare, annientare un popolo e le sue radici.