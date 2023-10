IL FOGLIO ORGANIZZA UNA FIACCOLATA PER ISRAELE. IL 10 OTTOBRE A ROMA

Quando una democrazia, come quella di Israele, viene colpita da terroristi che sognano di eliminarla. quella democrazia va difesa senza indugi né esitazioni. Appuntamento alle ore 20, all’Arco di Tito. Portate fiaccole e bandiere. Portate idee

Israele siamo noi. Dopo aver lanciato un appello in difesa di Israele, il Foglio ha convocato per martedì sera alle 20, all’Arco di Tito, a Roma, una fiaccolata per esprimere vicinanza a Israele. Difendere Israele significa difendere la nostra libertà. E le nostre democrazie. E quando una democrazia, come quella di Israele, viene colpita da terroristi che sognano di eliminarla, di cancellarla dalle mappe geografiche, di spazzarla via dalla storia, quella democrazia va difesa senza balbettare, senza indugi. E senza avere esitazioni. Ci vediamo martedì 10 ottobre alle 20 a Roma, Martedi 10 ottobre all’Arco di Tito. Portate fiaccole. Portate bandiere. Portate idee.

L'appello del Foglio