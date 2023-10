Non si negozia sulla difesa di Israele

Difendere il diritto di esistere. Difendere il diritto di resistere. Difendere il diritto di difendersi. Ieri, per l’Europa, è stata una giornata speciale. E si ricordano poche occasioni, come questa, in cui l’Unione europea e i suoi paesi membri hanno mostrato vicinanza al popolo di Israele, aggredito sabato scorso da una serie di attacchi dei gruppi terroristici legati a Hamas. Bandiere ovunque. A Palazzo Chigi, a Roma. Alla porta di Brandeburgo, a Berlino. A Downing Street, a Londra. A Bruxelles, al Parlamento europeo e sulla facciata del Berlaymont, sede della Commissione europea. “E’ terrorismo nella sua forma più spregevole. Israele ha il diritto di difendersi da attacchi così atroci”, ha detto nel fine settimana il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il governo austriaco, nella giornata di ieri, insieme con quello tedesco, ha fatto di più e ha annunciato la sospensione degli aiuti allo sviluppo alle aree palestinesi (per l’Austria si parla di 19 milioni di euro), ha ammesso che l’attacco contro Israele costringe a rivedere ogni progetto di collaborazione con l’Autorità nazionale palestinese (e con la Striscia di Gaza) e il ministro degli Esteri ha annunciato che convocherà l’ambasciatore iraniano per affrontare le “reazioni ripugnanti” del paese agli attacchi di Hamas del fine settimana (cosa che forse dovrebbero fare tutti i ministri degli Esteri dell’Unione europea, riuniti oggi a Bruxelles per discutere della guerra contro Israele).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE