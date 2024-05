Putin non può vincere in Ucraina: "Non avremo più sicurezza in Europa", dice Macron

Era il novembre del 2019 quando il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, lanciò dalle pagine dall’Economist un monito a tutta l’Europa, dicendo che la Nato era in “stato di morte cerebrale” e che l’Ue doveva prendere atto del disimpegno americano, diventando una potenza di equilibrio con una propria difesa e visione strategiche. A cinque anni da quella presa di posizione, l’inquilino dell’Eliseo è tornato a parlare al magazine britannico, in un contesto geopolitico ben più sconvolto, con l’invasione della Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022 e l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso. “La nostra Europa non è la regione più sicura del mondo, anche se il continente ha un modello di forze armate ormai solido, completo ed efficace, come ad esempio l’esercito francese. Tuttavia, se guardiamo all’Europa nel suo insieme, notiamo che ha investito molto meno nella sua difesa e sicurezza rispetto agli Stati Uniti o alla Cina, e che si trova in un ambiente globale in cui la proliferazione sta tornando in auge: la Russia, ma anche l’Iran e altre potenze. Non solo la guerra ad alta intensità sta tornando sul suolo europeo, ma è condotta da una potenza dotata di armi nucleari e con una retorica bellicosa. Tutto ciò significa che l’Europa deve legittimamente porsi il problema della sua protezione militare. E deve prepararsi a non godere più della stessa protezione da parte degli Stati Uniti d’America”, ha detto Macron all’Economist.

