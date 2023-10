Dopo l'attacco di Hamas Israele ritrova l'unità

Poco dopo l’attacco dei terroristi di Hamas contro i cittadini israeliani, civili inermi nelle loro casa durante le prime ore del mattino, il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un editoriale in cui spiegava perché il maggiore responsabile del dolore che stava stravolgendo Israele era il primo ministro Benjamin Netanyahu. Non c’entrano nulla i discorsi, la propaganda, le alleanze controverse e camaleontiche del premier più longevo di Israele, per Haaretz il problema sta piuttosto nella decisione degli alleati di estrema destra e nell’acquiescenza di Netanyahu di fare dell’esercito una forza a protezione della Cisgiordania. E’ una discussione interna alla democrazia israeliana molto accesa che fa rumore anche fuori dai confini dello stato ebraico e che qualcuno ha usato per dire che non si può stare dalla parte di questo Israele, di questo primo ministro, di questo governo. I giornalisti di Haaretz hanno portato fuori un problema importante, senza l’intenzione di voler negare il sostegno al proprio popolo, perché anche loro, come tutti gli israeliani, in questi giorni hanno amici, parenti, conoscenti in pericolo o scomparsi. La reazione della politica israeliana è stata invece di unità, i leader dell’opposizione non hanno cercato di dare la colpa a Benjamin Netanyahu, perché non è questo il momento delle colpe. Si sono invece uniti e riuniti dietro alla figura del premier. Non perché lo stimino, ma perché Israele ha bisogno di unità e di competenza.

