La coperta del sostegno a Kyiv e a Gerusalemme non è troppo corta

Se gli israeliani smettono di difendersi, Israele non esisterà più, diceva cinquant’anni fa Golda Meir, premier nata a Kyiv, la capitale ucraina dove oggi si dice la stessa cosa: Vladimir Putin può smettere di attaccare anche subito, ma non lo fa, l’Ucraina non può smettere di difendersi, perché non esisterebbe più. La linea netta che collega la battaglia di Kyiv e quella di Gerusalemme è stata tracciata da Volodomyr Zelensky perché il nemico totalitario è simile – se si risale la catena dei finanziamenti di Hamas quasi coincide – e perché il sostegno è unico.

