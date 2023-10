Dalle lacrime abbiamo sempre ricostruito. Parla Gil Troy

Varsavia, dalla nostra inviata. “Come stai?” è una domanda che in questi giorni in Israele non può avere una risposta breve. Non esiste sto bene o sto male. Chi risponde racconta di amici scomparsi, dei corpi che sono stati identificati, di quanto è lunga la lista delle perdite personali, intime, di conoscenze. I telefonini che squillavano a vuoto iniziano a non squillare più, e anche l’elenco delle telefonate fatte a volte è una risposta alla domanda “come stai?”. Gil Troy è uno storico e politologo, insegna in diverse università americane e vive a Gerusalemme. Proprio ieri ha ricevuto la notizia che il corpo di un amico di suo figlio è stato identificato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE