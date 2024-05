Sfinire la piazza prima di ottobre è la scommessa di Sogno georgiano

La popolazione della Georgia è numerosa quanto quella della Toscana. Sono meno di quattro milioni di abitanti e in questi giorni sembrano tutti per le strade di Tbilisi, tanto sono affollate, calpestate, rischiose. Le proteste contro il governo e contro la “legge russa”, che oggi potrebbe essere approvata dal Parlamento, vanno avanti da settimane, di giorno e di notte, sono incessanti, determinate e forse dovranno esserlo a lungo. La presidente del paese, Salomé Zourabichvili, potrebbe porre il veto sulla legge, il veto potrebbe essere poi superato con un altro voto in Parlamento e questo sarà il preludio delle elezioni di ottobre, in cui il partito di maggioranza, Sogno georgiano, vuole rivincere a ogni costo. Allora la protesta dovrà andare avanti, dritta fino a ottobre, organizzata e pronta a pressione e repressione asfissianti. Sarà un rischio, ma Sogno georgiano ha già fatto la sua scommessa: i manifestanti si stancheranno. Marika Mikiashvili, del partito di opposizione Droa, è sicura che il governo farà di tutto per sfiancare i manifestanti, la propaganda è già in azione, manifestare è rischioso, e poi c’è la particolarità di questa piazza senza un leader: “Si diceva che noi georgiani avessimo bisogno di un capo politico, di un potere centrale forte. Si diceva che i georgiani protestano ma poi si stancano. Ci stiamo meravigliando di noi stessi, questa protesta è orizzontale, ci sono varie anime che collaborano, è tutto nuovo”, dice al Foglio entusiasta per l’energia della protesta e preoccupata per la repressione crescente. Sono arrivati in strada i picchiatori, ci sono gli arresti, ci sono telefonate di intimidazione ai parenti dei leader dell’opposizione.

