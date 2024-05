L'effetto Prigozhin sulla nomina del nuovo ministro della Difesa russo

Andrei Belousov è un economista, dovrà far sparire le accuse di corruzione dal ministero e preparare la Russia per una guerra lunga, pronta a un'economia a prova anche di mobilitazione

“Avremo sia armi sia burro”, ha scritto sul suo canale telegram Konstantin Malofeev, magnate russo, ortodosso fervente, vicino a Vladimir Putin, fondatore del canale televisivo Tsargrad che sostiene con frenesia e ossessione la guerra russa contro l’Ucraina. La notizia dell’arrivo di Andrei Belousov al ministero della Difesa al posto di Sergei Shoigu è stata presa con entusiasmo da chi come Malofeev non ha cedimenti e pensa che l’“operazione militare speciale” vada portata avanti fino alla fine, deve farsi più furiosa, deve prendersi il suo tempo, i suoi soldi e anche i suoi uomini. Belousov non è un militare, è un economista, e il suo compito sarà legare la Russia alla nuova economia di guerra, forse prepararla anche per una nuova ondata di mobilitazione. Belousov è stato ministro dello Sviluppo economico ed è un occhio di cui il Cremlino può fidarsi per la gestione del ministero a cui Mosca destina il 7 per cento del suo prodotto interno lordo.