L'odissea israeliana a Eurovision. Fra Shin Bet, minacce, clausura e censura

Il capo del servizio segreto israeliano Shin Bet, Ronen Bar, la scorsa settimana ha compiuto una visita segreta a Malmö, in Svezia, per controllare la sicurezza della delegazione israeliana impegnata nell’Eurovision. Dopo il 7 ottobre, Bar aveva lasciato Israele soltanto per partecipare ai colloqui per il rilascio degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas al Cairo e a Doha. La settimana scorsa, Israele ha anche innalzato il livello di allarme per i suoi cittadini che intendano andare a Malmö per l’Eurovision. La mattina del 7 ottobre, le strade di Malmö hanno celebrato il massacro. C’è chi la chiama “Ramallalmo”. Ieri la nave della ong Ship to Gaza ha ormeggiato nel porto di Malmö alla vigilia della partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest. Trentamila manifestanti sono arrivati per protestare contro la partecipazione della cantante israeliana Eden Golan, che ha già ricevuto una raffica di minacce di morte. La polizia svedese ha chiesto rinforzi alle vicine Danimarca e Norvegia. In Belgio, due ministri avevano chiesto che Israele venisse trattato come la Russia, bandita dal 2022 in seguito all’invasione della Ucraina. Eden Golan, a cui lo Shin Bet ha chiesto di non lasciare mai l’hotel prima e dopo le esibizioni musicali, ha dovuto cambiare anche la canzone in gara.

