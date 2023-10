Il dovere di difendersi dagli stati islamici

Il presidente americano Joe Biden spiega con parole nette perché Hamas è come l’Isis. E perché rispondere non è un diritto: è un dovere

Come l’Isis, avete capito bene. Le parole hanno un peso, si sa, e quando si tratta di Israele, quando si tratta cioè di parlare di difesa della democrazia, di difesa della libertà, di difesa dell’occidente, le parole giuste hanno un peso specifico maggiore, doppio, e chi le usa in modo corretto merita di essere accolto con un applauso fragoroso. L’applauso di oggi va senza dubbio al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che nella notte di ieri 11 ottobre ha utilizzato un’espressione perfetta, universale, per spiegare esattamente contro cosa combatte oggi Israele. E per ricordare, senza ambiguità, senza infingimenti, senza ipocrisie, cosa c’è dietro a quelle immagini.