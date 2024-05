Il copia incolla di Putin alla parata del 9 maggio

Sulla Piazza Rossa con un solo carro armato il capo del Cremlino alterna minacce e vittimismo. La sfilata militare per ricordare la vittoria nella Seconda guerra mondiale non è un messaggio al mondo, ma ai russi. Chi c'era, chi non c'era e i regali che non sono arrivati

La parata del 9 maggio, in Russia, è uno spettacolo a uso interno a cui però tutto il mondo guarda. Prima di iniziare l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio del 2022, Vladimir Putin voleva che le celebrazioni per ricordare la vittoria dell’Unione sovietica contro la Germania nazista fossero per tutti una fiera della potenza militare russa, e studiare aerei, lancia missili e carri armati era un modo per buttare un occhio su quello che la Russia dichiarava di essere pronta a mettere in campo. Oggi nella Piazza Rossa c’era un solo carro armato T-34, solitario si aggirava tra i soldati schierati e sotto lo spalto su cui sedevano Putin e pochi leader stranieri. Da quando la Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina, i mezzi militari servono al fronte, non serve più sfoggiarli, adesso vengono usati. Sotto il nevischio, il circolo dei capi di stato e di governo stranieri era ridotto. C’erano i leader di Bielorussia, del Kazakistan, del Kirghizistan e del Tagikistan, tutti membri della Csto, l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo. Mancava però Nikol Pashinyan, il premier armeno a capo del governo di una nazione che ormai vede nell’alleanza con la Russia un tradimento.