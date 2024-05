Oggi l'Ue cerca un accordo sui proventi russi a Kyiv e sull'elusione delle sanzioni

Quasi due anni dopo aver promesso per la prima volta di usare i beni congelati della Russia a favore dell’Ucraina, i ventisette stati membri dell’Unione europea oggi potrebbero trovare finalmente un'intesa. Ma si tratterà in ogni caso di una decisione tardiva e limitata rispetto alle esigenze del conflitto

Bruxelles. Quasi due anni dopo aver promesso per la prima volta di usare i beni congelati della Russia a favore dell’Ucraina, i ventisette stati membri dell’Unione europea oggi potrebbero trovare un accordo per destinare una parte dei proventi straordinari degli attivi della Banca centrale russa allo sforzo di difesa ucraino. I ventisette inizieranno anche a discutere del quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che cercherà per l’ennesima volta di tappare alcuni dei buchi che hanno consentito a Mosca di eludere una parte sostanziale delle misure restrittive dell’Ue. Al di là dei soliti sospetti che rischiano di far deragliare un’intesa con il loro veto – come l’Ungheria di Viktor Orbán cui si è aggiunta la Slovacchia di Robert Fico – le trattative sull’uso dei beni congelati russi e sulle sanzioni dimostrano ancora una volta i limiti della capacità dell’Ue di stare al passo con la guerra di Vladimir Putin. Decisioni chiave arrivano troppo tardi e spesso sono troppo poco rispetto a quanto necessario per influenzare il conflitto a favore dell’Ucraina.