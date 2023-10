Possiamo aiutare l'Ucraina e Israele allo stesso tempo, dice il Pentagono. Il flusso del sostegno

Se si uniscono i puntini dell’offensiva terroristica contro Israele e contro l’Ucraina si ritrova la stessa formula: Russia e Iran, Iran e Russia. Ieri con uno strike a Damasco e ad Aleppo probabilmente per fermare carichi di armi diretti in Libano e quindi poi contro Israele, s’è illuminato anche l’altro alleato di Mosca e Teheran, quel regime siriano di Bashar el Assad che senza la pervicacia dei suoi partner internazionali non sarebbe sopravvissuto e che oggi si presta grato a ogni genere di sostegno – in quanto a violenza e brutalità non ha da imparare da nessuno. L’alleanza di chi vuole stravolgere con la forza e la ferocia l’ordine mondiale è chiara, semmai è l’occidente che deve attrezzarsi per questo unico fronte.

