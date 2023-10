Blinken arriva a Tel Aviv per incontrare Netanyahu

Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Il segretario di stato americano è in Israele per incontrare il premier, domani la visita al presidente palestinese. Sale il numero delle vittime mentre l'esercito si prepara all'offensiva via terra a Gaza

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele

Blinken arriva a Tel Aviv

Questa mattina, il segretario di stato americano Antony Blinken è arrivato in Israele, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Eli Cohen, a Tel Aviv. In mattinata il segretario degli Stati Uniti avrà un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog e altri alti funzionari per ribadire la vicinanza americana alla causa di Israele.

Blinken è giunto a Tel Aviv per portare il sostegno americano e gestire la questione dei cittadini americani dispersi: almeno 17 risultano dispersi, compresi alcuni tenuti in ostaggio da Hamas, mentre 22 sono stati uccisi, riporta il Washington Post. "Porto un messaggio molto semplice e chiaro a nome del presidente degli Stati Uniti e a nome del popolo americano, e cioè che gli Stati Uniti sono al fianco di Israele", ha detto prima di partire.

Secondo quanto riferito da un funzionario palestinese e riportato dalla Bbc, domani Blinken incontrerà anche il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, il quale ha dichiarato la sua opposizione agli eventi recenti perpetrati dai Hamas.

Dopo i suoi incontri, il segretario di stato proseguirà verso la Giordania e altri paesi della regione per proseguire il suo lavoro diplomatico.

I tentativi di mediazione dell'Italia: Tajani in Egitto, Meloni sente Emirati e Qatar

L'Italia ha sposato la linea del sostegno agli sforzi diplomatici degli americani. Ieri Giorgia Meloni ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan e con l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. A entrambi la premier ha espresso la preoccupazione per un’escalation del conflitto israelo-palestinese e si è detta pronta a sostenere gli sforzi in corso di mediazione per il rilascio degli ostaggi.

Nel frattempo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in Egitto per chiedere l'apertura di corridoi umanitari. Centrale è il valico di Rafah, l’unico che collega la Striscia di Gaza al resto del mondo, fino a mercoledì ancora chiuso: il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi non vuole rischiare un’invasione di palestinesi in Sinai.

Leggi anche: I palestinesi in fuga Il presidente egiziano al Sisi vuole mediare la pace a Gaza e sembrare meno debole Luca Gambardella

La conta dei morti e l'assedio a Gaza

Secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità, gli attacchi di Hamas iniziati sabato scorso hanno ucciso almeno 1.300 persone in Israele e ne hanno ferite circa 3.300. Secondo i funzionari palestinesi gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso circa 1.200 persone e ne hanno ferito circa 5.700.

Non si hanno invece notizie sulle sorti degli ostaggi, tra cui tre cittadini italo-israeliani. La minaccia di Hamasì è quella di "giustiziare" un ostaggio per ogni volta che un attacco aereo israeliano uccide civili senza preavviso.

Intanto Gaza è rimasta senza elettricità, cibo e acqua e il ministro israeliano dell'Energia Israel Katz dice che l'assedio continuerà finché non verranno rilasciati gli ostaggi israeliani. L'incursione via terra che l'esercito israeliano sta preparando non è ancora iniziata, ma mentre continuano gli attacchi aerei sul confine sono stati schierati decine di migliaia di soldati.