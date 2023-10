Oltre 1200 vittime accertate in Israele. L'esercito ammassa le truppe vicino Gaza

Il segretario di stato americano domani sarà a Gerusalemme. Netanyahu: "Hamas peggio dell'Isis"

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere per capire cosa succede oggi intorno alla guerra in Israele.

Israele sta continuando ad ammassare le sue truppe per entrare a Gaza. Lo hanno reso noto i vertici dell'esercito israeliano, spiegando che hanno già raggiunto il confine circa 300mila riservisti, arruolatisi dopo l'attacco di Hamas dello scorso fine settimana. Lo spostamento di truppe viene giustificato con "l'esecuzione della missione dataci dal governo israeliano: cioè fare in modo che alla fine di questa guerra Hamas non abbia alcuna capacità militare con la quale possa minacciare o uccidere civili israeliani", come recita un comunicato diffuso dal portavoce dell'esercito. Intanto la conta delle vittime in Israele è salita a oltre 1200 con 2700 feriti (900 persone sarebbero morte invece a Gaza).

Blinken domani sarà a Gerusalemme

Domani il segretario di stato americano Antony Blinken volerà a Gerusalemme. Oggi invece c'è la riunione ministeriale della Nato a Bruxelles. Ieri l'ambasciatrice americana alla Nato, Julianne Smith, ha rassicurato gli alleati sulla gestione di due fronti come la guerra in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese in contemporanea. "Gli Stati Uniti saranno in grado di focalizzarsi sulla nostra partnership e il nostro impegno per la difesa della sicurezza di Israele, mentre allo stesso tempo continueremo il nostro impegno e le nostre promesse di supporto all'Ucraina".

Cosa ha detto Borrell ieri su Israele e la Striscia di Gaza

Hanno fatto discutere le parole che ieri l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell ha usato per ammonire Israele a proposito degli attacchi nella Striscia di Gaza. "Condanniamo qualsiasi attacco ai civili e richiamiamo il rispetto ai principi universali del diritto internazionale. Israele ha certamente il diritto di difendersi, ma ciò va fatto in linea con il diritto internazionale. Chiediamo il rilascio degli ostaggi e che ci sia accesso a cibo, acqua e medicine. Certamente condanneremo degli atti terroristici che hanno creato tanta sofferenza e non hanno aiutato i palestinesi".