Quanto è grave (molto) la crisi dell'Egitto, che non è più una potenza

Fritte, con le spezie, piccanti o in brodo. Le zampe di gallina sono una prelibatezza in estremo oriente, in Cina, Vietnam o nelle Filippine. I benefici della dieta asiatica non hanno convito però gli egiziani, dopo che il governo del Cairo ha consigliato alla popolazione perplessa di non gettare quelle parti del pollo, bensì di conservarle e mangiarle “perché molto proteiche”. Accade in Egitto mentre una profonda crisi economica influenza gli stili di vita, gonfia il malcontento sociale, rischia da una parte di innescare disordini, dall’altra di influenzare i rapporti internazionali.

