Il Papa approva la “difesa legittima” di Israele

“Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati. E’ diritto di chi è attaccato difendersi, ma sono molto preoccupato per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale, a proposito di quanto accaduto sabato scorso in Israele. Parole non scontate e che meritano sottolineatura, soprattutto perché il Pontefice ammette – nel caso specifico, per di più – il diritto a difendersi per chi è attaccato. Tradotto: è legittimo che Israele reagisca e risponda.

