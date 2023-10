Il presidente egiziano al Sisi vuole mediare la pace a Gaza e sembrare meno debole

Da una parte c’è la chiamata alle armi. Il leader di Hamas, Khaled Meshaal, dal suo ricco rifugio di Doha, oggi ha esortato i musulmani di tutto il mondo: “Mostrate la vostra rabbia contro sionisti e americani. Venerdì scendete in strada e manifestate”. Ha anche invocato un “jihad finanziario”, perché serve denaro per “sostenere chi resiste alla distruzione di Gaza”. Poi però ci sono le scelte politiche, e anche oggi, in occasione della visita al Cairo del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il messaggio ripetuto dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi non poteva essere più freddo: “La questione di Gaza va risolta, ma non a spese nostre”. Ecco spiegata l’urgenza di una mediazione che Sisi vorrebbe intestarsi per arrivare a una tregua fra Israele e Hamas: scongiurare che i palestinesi fuggano in massa dalla Striscia per riversarsi proprio in Egitto.

