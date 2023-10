Giuliano Ferrara alla fiaccolata per Israele: "Bisogna liberare Gaza da Hamas, anche con le bombe"

“È facile difendere Israele quando è vittima, è più difficile difendere Israele quando Israele si difende". Il fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara, apre così il suo intervento alla fiaccolata organizzata dal nostro giornale in sostegno dello stato ebraico, che si è tenuta martedì 10 ottobre all'Arco di Tito a Roma. “Non voglio dire a Gualtieri una cosa semplice ma gliela dico: in questo momento la bandiera della pace è quella con la stella di Davide, quella è l’unica bandiera che va esposta sul Campidoglio, sul tempio laico della città di Roma", ha detto Ferrara rivolgendosi al sindaco che ha scelto di esporre anche la bandiera della pace oltre a quella israeliana.

“Gaza è ostaggio di Hamas – ha proseguito – bisogna liberare Gaza anche con le bombe, anche con i carri armati, anche con l’esercito, e bisogna restituire tutto quel territorio a una legittima amministrazione dove i predoni non abbiano la minima possibilità di perseguire i loro scopi e i loro fini”.

“Dobbiamo sapere che i prossimi giorni saranno tremendi. C’è un diritto emozionale che non si può negare a piangere tutte le vittime, a commuoversi per un territorio con quella densità di abitanti. Avremo agenzie di tutti i tipi che cercheranno di dimostrare che Israele è all’origine di questa spirale di violenza. Abbiamo un solo modo di reagire: non credergli e diffondere in ogni angolo di strada la nostra verità. Israele è l'unica bandiera della pace nel momento in cui gli ebrei in quanto ebrei vengono perseguitati da predoni che non gridano libertà per la Palestina, gridano Allah Akbar, un grido di fanatismo religioso che va annientato da una forza comminata con una grande violenza e capacità politica. Mi auguro che Israele sia all’altezza delle aspettative di ognuno di noi – ha concluso – ne sono sicuro”