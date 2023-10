L'attacco devastante a Hroza, in Ucraina, e i “nuovi strumenti” per far pagare Putin

Uno studio sui 300 miliardi di dollari di asset russi che Joe Biden può smobilitare. Il presidente degli Stati Uniti ha in programma un discorso per fare chiarezza sugli aiuti e Kyiv

Milano. Il presidente americano, Joe Biden, ha in programma un discorso che faccia chiarezza sugli aiuti a Kyiv, dal momento che si ammonticchiano allarmismi e si montano campagne sulla presunta stanchezza degli alleati occidentali, mentre la violenza russa si riversa su tutta l’Ucraina indiscriminata. Ieri le bombe russe hanno colpito un negozio di alimentari e una caffetteria di Hroza, nel distretto di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, dove si stava tenendo una commemorazione funebre: ci sono almeno 48 morti. Hroza aveva cinquecento abitanti, in un solo raid, Vladimir Putin ne ha ucciso il dieci per cento e intanto, in un evento pubblico a Sochi sul Mar Nero, ha detto: “Non abbiamo iniziato noi la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario stiamo cercando di finirla” e ha accusato gli Stati Uniti “egemoni” di averla cominciata.