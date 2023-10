L'arcicontesa campagna elettorale di Vladimir Putin

Nessuno si domanda più se Vladimir Putin si candiderà o meno alle prossime elezioni presidenziali che si terranno in Russia il 17 marzo del 2024. La domanda è piuttosto quando e in che modo deciderà di svelare la sua per nulla inaspettata candidatura. Finora, un mandato dopo l’altro, gli annunci delle competizioni elettorali sono stati spesso inseriti in un contesto di successi da rivendicare, ponti o autostrade appena costruiti, armi invincibili appena svelate. Questa candidatura è molto diversa per la Russia in guerra e per il presidente che la guerra l’ha voluta. La partecipazione di Putin alle prossime elezioni potrebbe essere annunciata il mese prossimo durante il forum “Russia”, al quale parteciperanno tutte le regioni della Federazione riunite per mostrare i loro successi economici. Proprio in quell’occasione, scrive il Kommersant, il presidente potrebbe dare l’annuncio, con tutti i rappresentanti regionali lì ad acclamarlo.

