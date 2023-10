Biden ha un piano per Kyiv: non sente alcuna fatigue e sa manovrare il Congresso

Per altri 45 giorni, l’amministrazione pubblica americana continuerà a funzionare, lo shutdown con i salari sospesi e la macchina amministrativa in stallo è stato disinnescato da un’alleanza tra lo speaker repubblicano del Congresso, Kevin McCarthy, i democratici e la Casa Bianca. Gli aiuti all’Ucraina, quei 24 miliardi di dollari che Joe Biden vuole dare a Kyiv per difendersi dall’aggressione russa, sono stati stralciati dall’accordo all’ultimo minuto per evitare che questi fondi vitali per l’Ucraina ma ridotti per gli americani venissero ulteriormente strumentalizzati dal Partito repubblicano sottomesso a Donald Trump. Immaginate i titoli: l’America chiude per colpa dell’Ucraina – sarebbe stato più grave di un “passo indietro” e di una “stanchezza” che a Washington si sente meno che nei media italiani, di certo non la sente Biden che ha rassicurato Kyiv e gli alleati del fatto che finché ci sarà lui ci sarà l’aiuto all’Ucraina. Il giorno per agitarsi arriverà, ma non è oggi, non soltanto perché finora tutti i pacchetti di sostegno alla difesa ucraina sono stati votati in modo sicuro e bipartisan.

