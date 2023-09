Musk voleva diventare il risolutore della guerra in Ucraina. Poi si è stancato

Il ceo di Tesla è stato essenziale per Kyiv fino a quando non ha deciso che Starlink in dono non era più sostenibile, diventando uno degli uomini più elogiati dalla propaganda russa

Elon Musk ha deciso che la guerra della Russia contro l’Ucraina dovesse diventare affar suo. In questo non ha sbagliato, è affare di ognuno di noi perché a Kyiv si combatte una battaglia esistenziale per la libertà e non possiamo permettere che vinca il regime russo anche per tutelare la nostra sicurezza. Quindi Musk ha deciso di abbracciare la causa di Kyiv donando una preziosissima risorsa: i satelliti di Starlink in grado di assicurare la connessione internet. Starlink ha permesso all’Ucraina di non diventare un buco nero e ha consentito all’esercito di utilizzare armi sofisticate. Musk è stato essenziale fino a quando non ha deciso che Starlink in dono non era più sostenibile diventando uno degli uomini più elogiati dalla propaganda russa.