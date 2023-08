Il corpo del nerd è cambiato. Da Aranzulla a Bezos fino al combattimento tra Musk e Zuckerberg

C’è una puntata dei Simpson in cui Bart e Lisa vedono otto anni avanti nel futuro. Milhouse, l’amico sfigato, occhialuto e intollerante al lattosio, all’ultimo anno del liceo è diventato sorprendentemente più sicuro di sé. Non è cambiato per niente, è basso e bruttino, e ha anche qualche brufolo, ma è ridicolmente muscoloso. La scoperta del bodybuilding l’ha trasformato in un individuo baldanzoso e vanesio. La fatica, la disciplina, l’impegno e il sudore della palestra hanno scolpito il corpo, ma anche il carattere. L’autostima, tramite la modellazione della carne, è salita alle stelle. Non è diverso da quello che è successo a Jeff Bezos, continuamente su e giù nel podio dei tre uomini più ricchi al mondo. Bezos negli ultimi anni sembra non veder l’ora di mostrare i suoi pettorali e i suoi bicipiti ai paparazzi, come la scorsa settimana a Capri sul suo yacht. Le vecchie foto, quando già milionario creava il suo impero di librerie online, lo fanno sembrare un cassiere di banca sottomesso in una rom com anni Novanta. Camicie Oxford di due taglie in più e pantaloni kaki troppo larghi, taglio-riporto à la Kevin Spacey. Oggi invece t-shirt nera aderente e testa lucida, modello The Rock. Con i muscoli anche la postura, lo sguardo e il sorriso sono cambiati.

