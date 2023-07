Musk è sempre in rissa, Zuckerberg ritrova l'insperata coolness del sano di mente

Come siamo finiti a parlare piuttosto seriamente di un possibile scontro fisico, in sede pubblica, magari al Colosseo, tra due dei ceo più noti e ricchi al mondo, Elon Musk e Mark Zuckerberg? Che l’incontro si svolga o meno, ormai poco importa: il seme è stato gettato e a farlo è stato quello che a tutti sembra essere il meno preparato dei due, il capo di Tesla e Twitter, Musk, mentre il fondatore di Facebook ha dovuto solo accettare la sfida, dopo che da anni si prepara ossessivamente nelle arti marziali. Più precisamente, il brazilian jiu-jitsu, fatto di lenti abbracci tra i combattenti e tentativi di rovesciamento a terra, terreno sul quale “Zuck”, il più grigio tra i founders della Silicon Valley, si è già fatto notare in qualche combattimento. Ai risultati sul campo possiamo aggiungere il giudizio del suo coach personale, squisitamente fantozziano, secondo cui Zuckerberg “eccelle, è tra i migliori studenti che abbia mai avuto”.

