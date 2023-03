Il redivivo Zuckerberg. Così Meta ha accettato la realtà e rinnovato il suo corso

Un’azienda senza direzione, costretta a inseguire il vento e la concorrenza. Tuttavia il piano di Menlo Park, che consiste nel non avere un piano, sta funzionando. Dopo il fallimento del metaverso il futuro di Facebook e Instagram è TikTok

Un anno e mezzo fa, nell’ottobre del 2021, Mark Zuckerberg mostrò al mondo le meraviglie digitali del metaverso, tecnologia di frontiera alla quale dedicò il rebranding del gruppo che comprende Facebook, WhatsApp, Instagram e altre realtà, che cambiò appunto nome in Meta. All’epoca il metaverso aveva due funzioni principali: la prima era di fornire un orizzonte a cui far tendere l’intero gruppo (e, chissà, tutto il settore tecnologico), rendendo il gruppo pioniere in qualcosa, finalmente; la seconda, più celata, di fungere da diversivo alla lunga sequela di scandali, accuse e udienze presso il Congresso che avevano caratterizzato gli ultimi anni dell’azienda.