Un freddo, robotico e persino stressato Zuckerberg in televisione

Vedere Mark Zuckerberg ospite di “The Joe Rogan Experience” è una notizia di per sé. Non succede tutti i giorni che il fondatore di Facebook si faccia intervistare dal commentatore sportivo e comico statunitense, noto per aver ospitato attori, cantanti, ma anche Alex Jones (tra i più folli agitatori della destra americana) ed Elon Musk, che su quella seggiola fumò un enorme spinello. Il cuore dell’intervista ha riguardato la moderazione dei contenuti sulle piattaforme, tema delicatissimo per Zuckerberg e molto caro a Rogan, specie in vista delle elezioni di metà mandato. Zuckerberg ha precisato che “è meglio non dare tutto questo potere a una sola persona”, motivo per cui Facebook ha creato la Oversight Board, un gruppo di esperti esterni “che poi prende la decisione finale” su certi argomenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE