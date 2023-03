Ai volti finti nei video ora si aggiungono anche le voci. Biden e Trump in un videogioco

Un genere di contenuti molto in voga su TikTok: sono l’ultimo esempio di deepfake, versione sonora di un fenomeno apparso nel 2017 che prevede l’utilizzo di intelligenze artificiali per creare sembianze umane super realistiche e che potrebbe presto essere impiegato per la disinformazione

"Oggi era andato tutto bene. Sono andato a golf, ho fatto qualche buca in uno. Volevo giocare a Overwatch per concludere la giornata ed ecco il fottuto Biden a rovinarmi la giornata”. A parlare è, o così pare, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: lo si vede su TikTok, in una breve clip in cui veste i panni di un gamer – l’appassionato di videogiochi – alle prese con una partita a Overwatch, noto videogame in cui è possibile giocare online con gli amici alla stessa partita. Trump sembra arrabbiato, infastidito da Biden, che risponde per le rime interrompendo il flusso di coscienza di The Donald con dei laconici “Don’t care” (“Non mi interessa”).