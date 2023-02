L'alternativa repubblicana a Trump per la presidenza sono i filoputiniani

Il 15 febbraio l’ex vicepresidente Mike Pence è andato in Iowa, in un ristorante della catena Pizza Ranch a fare foto e parlare con la gente. I Pizza Ranch da anni sono un pit stop necessario per i candidati repubblicani alla presidenza. Pence non ha ancora annunciato se parteciperà alle primarie, ma andare in Iowa a tastare il terreno è già una dichiarazione. Il desolato Iowa pieno di campi di pannocchie è fondamentale perché lì si tengono le prime primarie (non per i democratici, che hanno cambiato il calendario), che danno una direzione all’intera la corsa elettorale. Prima del caucus in Iowa, ci si basa solo su quello che dice la stampa, dopo si capisce meglio chi ha davvero una chance. Ci si aspetta da un momento all’altro un totonomi per il 2024, ma l’ex vicepresinde Pence aspetta: è in una posizione difficile, perché la sua identità politica, dopo una lunga carriera come governatore e poi deputato conservatore, è condizionata dai cinque anni alla Casa Bianca a fianco di Donald Trump. Pence, religiosissimo, era stato scelto nel 2016 come carta stabilizzatrice per tranquillizzare i repubblicani tradizionali, in particolare i cristiani che vedevano nel televisivo e multidivorziato Trump una figura non proprio rappresentativa. Pence era il nuovo establishment spostatosi a destra, vicino al Tea Party, era il midwest rurale, la famiglia tradizionalista, i valori da illustrazione di Norman Rockwell. Trump era New York, lo show business, le modelle, l’antipolitica, con un passato da progressista per cui era guardato con diffidenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE