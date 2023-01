L'ultima evoluzione dei trumpianissimi per darsi potere al Congresso

Kevin McCarthy ha fatto quello che il suo predecessore, Paul Ryan, aveva scelto di non fare: cedere. Pur di ottenere il posto di numero uno della Camera ha fatto diverse concessioni all’ala più a destra del Partito repubblicano, partito che nelle votazioni per eleggere lo Speaker, a inizio gennaio, è stato tenuto in scacco da una minoranza. La sofferta negoziazione che ha permesso, dopo quindici votazioni, l’elezione di McCarthy è stata oliata dall’intercessione di Marjorie Taylor Greene – in una scena ripresa al Campidoglio si vede la deputata della Georgia mentre alza il cellulare, al telefono c’è Donald Trump e vuole passarlo a Matt Rosendale, deputato del Montana tra i principali ribelli che bloccavano il voto. Dopo aver ottenuto la posizione tanto agognata le prime parole di McCarthy sono state un elogio di Trump: “Lo voglio ringraziare, penso che nessuno debba mettere in dubbio la sua influenza, è stato con me fin dall’inizio”. Ma questa influenza non avrebbe avuto la stessa forza senza una mediatrice come Marjorie Taylor Greene, che ha capito fin da subito che per contare qualcosa tra i 215 deputati repubblicani non poteva continuare a fare la ribelle dentro al partito. Secondo alcune fonti vicine alla deputata, lei e McCarthy nei sei mesi precedenti al voto si sono incontrati una volta a settimana per discutere un’alleanza.

