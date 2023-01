La Camera americana sosterrà Kyiv: questione economica, più che valoriale

La lotta tra i “Never Kevin” e gli “Only Kevin” ha paralizzato il Congresso americano per cinque giorni, ha messo l’aspirante speaker repubblicano Kevin McCarthy, trumpiano per vocazione e moderato per necessità, nella condizione di ascoltare le richieste dei venti estremisti che neppure a Donald Trump danno più retta, visto che l’ex presidente aveva suggerito loro di votare per McCarthy senza troppe storie. Il gruppo dei venti ha invece puntato i piedi, ha tenuto in ostaggio McCarthy che alla fine ha deciso di aprire a delle concessioni e a compromessi. Ma neppure le concessioni sono state sufficienti a convincere tutti e quindi il Congresso è andato avanti a votare, sacrificando anche il venerdì all’elezione del nuovo speaker, pratica che, in tempi normali di partiti non dilaniati, negli Stati Uniti viene risolta rapidamente.

