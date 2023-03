Perché Lightfoot, paladina liberal di Chicago, è stata punita nelle urne

La sindaca, simbolo di rottura, ha perso al primo turno le elezioni per la sua riconferma. Erano quarant’anni che un sindaco a Chicago non veniva sconfitto al secondo mandato. La scelta ora sarà tra Paul Vallas e Brandon Johnson.

“Facciamo entrare la luce dentro”: nel 2018, Lori Lightfoot aveva iniziato così la sua campagna elettorale per la carica di sindaco di Chicago. Aveva vinto, era la prima donna omosessuale afroamericana a guidare la più grande città dell’Illinois, il simbolo della rottura non soltanto con il trumpismo allora dominante a livello nazionale, ma anche con una tradizione cittadina di sindaci maschi, bianchi e moderati, legati in modo stretto con i sindacati di polizia. Oggi la Lightfoot, che ha perso al primo turno le elezioni per la sua riconferma, detiene un altro primato: erano quarant’anni che un sindaco a Chicago non veniva sconfitto al secondo mandato. Al secondo turno ci andranno i suoi rivali, Paul Vallas e Brandon Johnson.