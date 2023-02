La realtà virtuale di Prodi su Biden e l'Ucraina

Romano Prodi, in un’intervista al Corriere della Sera, descrive la situazione internazionale in una chiave molto particolare. Ammette che “Nato e Unione europea non hanno mai coinciso tanto come oggi”, ma sospetta l’America di voler dividere l’Europa preferendo sostenere i paesi orientali a danno dei soci fondatori dell’Unione. “Gli Usa – dice – sembrano scommettere su un gruppo minoritario, ma coeso soprattutto sull’ostilità alla Russia”. Di questa tendenza non c’è alcuna prova per la verità e il fatto che il presidente americano si sia recato a Varsavia e non a Bruxelles (dove era già stato due anni fa) ha solo il significato di incoraggiare chi subisce una immigrazione massiccia dall’Ucraina e si trova in prima linea nel confronto con la Russia.

