Tutti uguali. Per l'Avvenire sulla guerra l'Occidente è colpevole come Putin  

Nei giorni scorsi l’arcivescovo di Kyiv-Halyc, Sviatoslav Shevchuk, aveva lanciato un appello al mondo e a tutti i fratelli cristiani: “Non lasciateci soli, non abbandonateci”. Il capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina chiedeva al mondo di “non chiudere gli occhi, che non si stanchi di guardare all’Ucraina” perché “l’indifferenza porta al genocidio”. Per questo monsignor Shevchuk manifestava gratitudine per “l’immensa solidarietà universale della Chiesa cattolica”. Chissà che reazione avrà avuto nel leggere, se gli è capitato, la posizione del giornale della Conferenza episcopale italiana che, di fatto, equipara chi sta aggredendo gli ucraini e chi li aiuta a difendersi, chi li bombarda e chi gli fornisce sistemi anti missile. Ieri, giorno dell’anniversario dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il direttore dell’Avvenire Marco Tarquinio nel suo editoriale ha scritto che: “Un anno intero è passato, anzi è finito, anzi è stato finito, letteralmente fatto a pezzi nelle terre orientali d’Europa. Un anno intero di tradimenti, di guerra e di propagande di guerra. Quella russa di Vladimir Putin, innanzitutto, ma non di meno quella d’occidente”.

